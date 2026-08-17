На Київщині за 5 тисяч продавали "свободу від мобілізації"

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Київській області зловмисники скористувались своїм службовим становищем. Вони сприяли особам призовного віку в оформленні медичної документації та організації фіктивного проходження ВЛК. В результаті чоловіи отримували документ про придатність до служби лише у частинах забезпечення, навчальних центрах, ТЦК та СП чи інших підрозділах. Свої послуги ділки оцінювали у 5000 доларів.

"Під час чергової передачі частини неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів поліцейські затримали учасників злочинної групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.