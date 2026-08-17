Російський військовий завербував 15-річну дівчину для збору розвідданих на Донеччині

За даними слідства, у вересні 2025 року окупант через Telegram встановив контакт із 15-річною дівчиною з Краматорська. Знаючи про її вік, він поступово увійшов у довіру до неповнолітньої та почав давати їй завдання в інтересах російських військ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури підозру оголосили 26-річному військовому 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Йому інкримінують вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті — ч. 1 ст. 438 КК України.

За даними слідства, у вересні 2025 року окупант через Telegram встановив контакт із 15-річною дівчиною з Краматорська. Знаючи про її вік, він поступово увійшов у довіру до неповнолітньої та почав давати їй завдання в інтересах російських військ.

Дівчина за його вказівками збирала інформацію про місця перебування поліцейських і співробітників СБУ, українських військових та військової техніки, а також про місця зберігання зброї та боєприпасів.

Російський військовий попереджав її, що отримані дані можуть бути використані для завдання ударів по відповідних об’єктах.

Для приховування своєї діяльності окупант вимагав від дівчини не розголошувати факт їхнього спілкування та приховувати листування.

Крім того, він запропонував неповнолітній підкласти гранату під колесо військового автомобіля та сфотографувати це. Від виконання цього завдання дівчина відмовилася.

У прокуратурі наголошують, що російські військові та спецслужби систематично намагаються вербувати українців для роботи на користь держави-агресора, зокрема залучають до злочинної діяльності дітей, користуючись їхньою довірливістю, психологічною вразливістю та недостатнім життєвим досвідом.

Нагадємо, що у Харкові викрили чоловіка, якого завербували росіяни. Він допомагав ворогу коригувати удари.