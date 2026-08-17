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17 серпня 2026, 22:39

На Одещині внаслідок ворожих ударів постраждали четверо людей, серед них двоє дітей

17 серпня 2026, 22:39
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Фото: ДСНС
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Упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ударів постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них двоє дітей

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та кілька розташованих поруч осель.

Постраждали четверо людей, зокрема двоє 16-річних хлопців. Усіх потерпілих госпіталізували.

На інших локаціях внаслідок російської атаки пошкоджено ресторан, там відомо про ще одного постраждалого.

На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що упродовж 17 серпня російські військові атакували населені пункти Херсонщини артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще дев’ятеро людей отримали поранення.

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