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Після нічної атаки РФ: є знеструмлення в Києві та кількох областях

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Ілюстративне фото: Суспільне
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Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки російських військ у ніч на 2 липня в Україні зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Через обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині – через пошкодження енергооб’єктів унаслідок бойових дій та обстрілів там знеструмлена найбільша кількість споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, ремонтні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Окрім цього, через негоду без електропостачання залишаються понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях.

Застосування графіків відключень наразі не прогнозується. Водночас громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

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