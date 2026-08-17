Бензин в Україні обвалився в ціні: скільки можна заощадити

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В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході. При цьому останні тижні вартість бензину продовжує падати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 17 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 83,77 гривні за літр (-0,22 гривні);

бензин А-95 – 80,29 гривні за літр (-0,34 гривні);

бензин А-92 – 77,05 гривні за літр (-0,01);

дизпальне – 92,19 гривні за літр (-0,29);

автогаз – 43,69 гривні за літр (без змін).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.