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Геннадій Друзенко український юрист, громадський активіст, публічний інтелектуал info@regionews.ua
15 серпня 2026, 18:13

Мобілізація жінок: де межа між обороною України та самознищенням

15 серпня 2026, 18:13
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Смертність в Україні приблизно втричі перевищує народжуваність, що є абсолютним світовим антирекордом
Смертність в Україні приблизно втричі перевищує народжуваність, що є абсолютним світовим антирекордом
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Я не вірю в теорії змови. Бо певен, що явна лажа впливає на перебіг історії набагато суттєвіше, ніж таємна ложа. Але іноді навіть мені здається, що якийсь злий геній хоче звільнити українську землю від українців.

На днях потрапила на очі Стратегія демографічного розвитку України на період до 2040 року – офіційний документ, затверджений розпорядженням Кабміну майже два роки тому.

Згідно з цим документом, середня очікувана тривалість життя чоловіків станом на 2024 рік становила 57,3 роки. Отже, середньостатистичний український чоловік має всі шанси НЕ дожити до зняття з військового обліку за віком. Іншими словами, померти на службі до того, як він отримає шанс демобілізуватися у свої 60. Ідеальне рішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду: середньостатистичний українець просто не доживає до пенсії!

В Ізраїлі, де чоловіки живуть в середньому 81,7 років, мобілізації підлягають чоловіки віком до 51 року. Відчуйте відмінність!

Коли ж Сергій Гнезділов заговорив про примусову мобілізацію жінок, в мене склалося враження, що країна геть збожеволіла. Бо нагадаю, в Україні й так один із найнижчих показників фертильності у світі: у 2025 він складав близько 0,9 дитини на одну жінку. Смертність у нас приблизно втричі перевищує народжуваність, що є абсолютним світовим антирекордом. Населення України (точніше населення неокупованих територій) за часів незалежності скоротилося на 45-50%, що знову є світовим антирекордом з часів ІІ світової війни.

Якщо хтось прагне звільнити українську землю від українців, він на правильному шляху! Старих – до війська. Жінок – налякати мобілізацією. Молодикам до 23 – дозволити виїхати за кордон! І вести війну до переможного кінця, доки не впаде росія!

Ідеальна формула для розчищення території України від тих, хто століттями жив на цій землі. Можете розпитати у палестинців, як більшість на своїй землі раптом стає меншістю. Їм є що розповісти про трагічну історію Палестини…

Повторюся, я не адепт теорій змови. Але, можливо, вже час повертати в політику мобілізації закон і здоровий глузд? Аби українці залишились на цій землі після завершення війни?

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Україна РФ війна Смертність жінки мобілізація народжуваність
 
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