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25 червня 2026, 09:28

У "Скелі" виявили інструкторів, причетних до знущань, але їх не покарали

25 червня 2026, 09:28
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Фото: kyivindependent.com
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Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

За словами Решетилової, після перевірки цих інструкторів наразі не допускають до роботи з особовим складом. Водночас, як зазначається, результати розслідування досі не оприлюднені.

Вона повідомила, що про ситуацію на полігоні "Скеля" стало відомо ще у травні-червні минулого року. Після цього у червні 2025 року було здійснено виїзд на полігон разом із представниками Офісу Президента, а також призначено перевірку з боку ВСП за ініціативи Головнокомандувача ЗСУ.

Решетилова зазначила, що з підрозділу було забрано 22 військовослужбовців, які надали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Також, за її словами, вдалося ідентифікувати групу інструкторів, причетних до можливих порушень.

Водночас омбудсманка заявила, що керівництвом ВСП не було вжито належних заходів щодо притягнення винних до відповідальності та запобігання подібним випадкам у майбутньому. Після службового розслідування Командування Сухопутних військ було скеровано матеріали до правоохоронних органів, однак результатів наразі немає.

Окремо вона повідомила, що з початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було направлено п'ять повідомлень щодо ймовірних злочинів у цьому підрозділі.

За словами Решетилової, їй також вдалося домовитися з командуванням про недопуск згаданих інструкторів до роботи з особовим складом.

Вона додала, що в межах роботи з підрозділом вдалося зафіксувати зменшення кількості скарг від військовослужбовців щодо відсутності зв’язку з рідними, а також регулярно проводяться перевірки полігонів і місць розташування.

Крім того, омбудсманка повідомила, що у підрозділі було виявлено значну кількість військовослужбовців із залежностями, що, за її словами, створює додаткові проблеми для їх служби та потребує окремих управлінських рішень.

Решетилова також заявила про необхідність зміни підходів до управління штурмовими підрозділами та обговорення їх організаційної структури на рівні командування.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

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