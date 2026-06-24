Насильство та перевищення повноважень у полку "Скеля": ДБР розпочало розслідування

Фото: Особисті архіви героїв / "Бабель"

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля"

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.

За цим фактом слідчі ДБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває комплекс слідчих дій для перевірки викладених у журналістських матеріалах даних та встановлення всіх обставин події.

За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям усіх причетних осіб.

За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Нагадаємо, в кінці травня у штурмовому полку "Скеля" прокоментували обставини смерті військовослужбовця Віталія Карата, якого раніше мобілізували в Івано-Франківській області. У підрозділі заявляють, що чоловік заліз на сосну, відмовлявся спускатися, а згодом упав. Водночас сестра загиблого стверджує, що його жорстоко побили.