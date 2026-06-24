13:35  24 червня
На Сумщині влаштували "подорожі" для ухилянтів за 11 тисяч доларів
11:37  24 червня
ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції
09:17  24 червня
Пішов рибалити: на Чернігівщині в озері потонув 14-річний хлопець
UA | RU
UA | RU
24 червня 2026, 14:25

Насильство та перевищення повноважень у полку "Скеля": ДБР розпочало розслідування

24 червня 2026, 14:25
Читайте также на русском языке
Фото: Особисті архіви героїв / "Бабель"
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля"

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.

За цим фактом слідчі ДБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває комплекс слідчих дій для перевірки викладених у журналістських матеріалах даних та встановлення всіх обставин події.

За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям усіх причетних осіб.

За даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 26 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Нагадаємо, в кінці травня у штурмовому полку "Скеля" прокоментували обставини смерті військовослужбовця Віталія Карата, якого раніше мобілізували в Івано-Франківській області. У підрозділі заявляють, що чоловік заліз на сосну, відмовлявся спускатися, а згодом упав. Водночас сестра загиблого стверджує, що його жорстоко побили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР насильство розслідування знущання військовослужбовці полк Скеля
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
На Полтавщині підліток на замовлення підпалив джип: вирок суду
24 червня 2026, 14:10
На Тернопільщині ветеранів та бізнесменів зібрали разом для важливої дискусії
24 червня 2026, 13:55
Росія вдарила дронами по кінотеатру в центрі Конотопа: є поранені
24 червня 2026, 13:37
На Сумщині влаштували "подорожі" для ухилянтів за 11 тисяч доларів
24 червня 2026, 13:35
Вихід на пенсію у 2026 році: вимоги до стажу і що перевірити вже зараз
24 червня 2026, 13:08
Пошукова операція на Закарпатті завершилась: рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика
24 червня 2026, 12:57
Прикордонники знищили техніку та засоби зв’язку окупантів на Півдні
24 червня 2026, 12:30
Наркотики в цукерках і паштеті: на Прикарпатті викрили канал постачання до колонії
24 червня 2026, 12:15
Військовий зник безвісти або потрапив у полон: покроковий алгоритм дій від юриста
24 червня 2026, 11:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Віктор Ягун
Всі блоги »