В Одесі викрили псевдорехаб, де понад два роки експлуатували залежних

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одесі правоохоронці викрили псевдореабілітаційний центр, у якому людей з алкогольною та наркотичною залежністю під виглядом лікування фактично використовували як безоплатну робочу силу. За даними слідства, схема діяла понад два роки

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори повідомили про підозру 45-річному засновнику закладу. Йому інкримінують вербування, переміщення та передачу людей з метою експлуатації з використанням їхнього уразливого стану, вчинені за попередньою змовою та повторно.

За версією слідства, у лютому 2023 року чоловік переїхав до Одеси та створив центр, який офіційно позиціонувався як заклад для реабілітації залежних людей. Насправді він разом зі спільниками вербував осіб із залежностями, організовував їх перевезення та передавав замовникам для виконання фізичних робіт.

Родичів переконували, що їхнім близьким надаватимуть кваліфіковану допомогу, а за перебування у центрі вони сплачували 13–15 тисяч гривень щомісяця.

Водночас самі підопічні, за даними прокуратури, не отримували обіцяного лікування і були змушені працювати безоплатно — лише за їжу та проживання.

Наразі слідчі встановили щонайменше два факти експлуатації. Потерпілих залучали до:

догляду за літніми людьми,

перевезення гуманітарної допомоги,

земляних та будівельних робіт,

прибирання,

обробки земельних ділянок.

За кожен робочий день однієї людини організатор отримував 1000 гривень, після чого учасники схеми розподіляли кошти між собою.

Крім того, підопічним забороняли самостійно залишати заклад та користуватися мобільними телефонами.

Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ "Одеський слідчий ізолятор". Підставою стало відео, поширене в соціальних мережах.