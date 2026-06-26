Українські бійці ліквідували за добу понад 1300 окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1321 окупантів, два танки, пʼять бронемашин, 68 артсистем та три РСЗВ. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 398 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Україна вдарила по НПЗ у РФ на 1500 км. Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні операції Сил оборони є відповіддю на затягування Росією війни та обстріли українських міст і громад.
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