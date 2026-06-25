СБУ вдарила по двох нафтопереробних заводах в РФ

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Військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Українські безпілотники завдали ударів по виробничих потужностях НПЗ "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім". Після вибухів там стались пожежі. Попередньо, були щонайменше два окремі осередки займання. Зокрема, загорілись установки АВТ підприємств, які називають "серцем" цих заводів.

Також СБУ у ніч проти 25 червня атакувала нафтобазу Полтавська в Краснодарському краї РФ. Це великий комплекс із приймання, зберігання та відвантаження дизельного пального і бензину.

"Кожен успішно уражений об’єкт нафтопереробної та паливно-логістичної інфраструктури збільшує економічну ціну війни для рф. Робота з ураження стратегічно важливих об’єктів держави-агресора триватиме й надалі", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше російську столицю атакували близько шести десятків безпілотників. Унаслідок цього в московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження в роботі