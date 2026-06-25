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25 червня 2026, 10:05

Трамп похвалив Зеленського у війні проти РФ: "він справляється досить добре"

25 червня 2026, 10:05
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Фото: Facebook / The White House
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Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив дії українського колеги Володимира Зеленського у контексті війни проти Росії

Про це, як повідомляє AFP, він заявив в Овальному кабінеті під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає RegioNews.

"Він справляється досить добре. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що він справляється досить добре", – сказав Трамп.

Також американський президент відзначив, що Зеленський, на його думку, демонструє мужність і має сильну підтримку.

"Треба сказати, що він мужній, у нього чудове спорядження, у нього чудові люди – у нього є бійці", – додав Трамп.

Як відомо, під час вечері на саміті G7 Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели тривалу розмову. Саме тоді, як стверджується, президент США визнав, що вражений останніми військовими досягненнями України.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу.

Раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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