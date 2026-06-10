На Київщині через Telegram торгували "мандрівками" для ухилянтів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У месенджері Telegram організатори схеми пропонували чоловікам "допомогу" у перетині кордону. Вони визначали точку збору, а потім на автомобілі доставляли клієнтів до кордону. Свої "послуги" вони оцінили в 2 000 доларів.

"Провівши низку оперативних заходів правоохоронці затримали у процесуальному порядку одного із фігурантів — 21-річного жителя міста Львів "на гарячому" під час спроби незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон поза межами пунктів пропуску", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.