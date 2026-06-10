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10 червня 2026, 13:57

Наїхав на прикордонника під час втечі: на Одещині затримали водія BMW

10 червня 2026, 13:57
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Фото: ДПСУ
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На одному з контрольних постів на транзитній ділянці автодороги "Одеса – Рені" 31-річний водій автомобіля BMW під час перевірки документів намагався втекти та наїхав на прикордонника

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зазначається, що під час перевірки документів у чоловіка спрацювала база даних щодо його перебування у розшуку через порушення правил військового обліку.

Після отримання інформації про необхідність додаткової перевірки водій проігнорував законні вимоги військовослужбовця Державної прикордонної служби щодо зупинки транспортного засобу. Він здійснив спробу втечі, різко розвернув автомобіль та наїхав на прикордонника.

Унаслідок інциденту військовослужбовець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Правопорушника невдовзі затримали в селищі Сарата Білгород-Дністровського району.

Під час подальшої перевірки встановлено, що чоловік є обвинуваченим у справі про розбійний напад і в день інциденту мав з'явитися до суду.

За фактом травмування військовослужбовця відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України. Також на затриманого складено адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП.

Нагадаємо, на Львівщині водій умисно збив поліцейського. Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Під час перевірки документів він спеціально наїхав автомобілем Skoda Superb на 28-річного поліцейського та поїхав у невідомому напрямку.

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