У Черкасах отримав вирок адміністратор Telegram-канала про повістки

Ілюстративне фото

У Черкасах судили чоловіка. Він створив Telegram-групи, де казали про місця роботи ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік з грудня 2024 року чоловік адміністрував вісім Telegram-каналів. Там з'являлись повідомлення про маршрути працівників ТЦК. Для маскування повідомлень учасники використовували умовні позначення: наприклад, "сухо", "гроза", "дощ".

На суді чоловік повністю визнав провину. В результаті у нього вилучили його iPhone 15 Pro Max із SIM-картками, який використовувався для адміністрування Telegram-груп. Суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.