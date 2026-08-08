Відома українська акторка втратила чоловіка після тяжкої хвороби

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Стало відомо про смерть української акторки Лариси Кадачникової. Останні роки він боровся з тяжкою хворобо.

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Помер адвокат Андрій Галь, чоловік української акторки Лариси Кадочникової. Йому було 62 роки. Останні роки він боровся з тяжкою хворобою. У Національній спілці кінематоргафістів України висловили співчуття акторці.

"З глибоким сумом ми дізналися, що після тривалої хвороби на 63‑му році життя відійшов у вічність відомий адвокат Андрій Михайлович Галь — близький друг, супутник життя й надійна підтримка членкині нашої Спілки, видатної української акторки, народної артистки України та лауреатки Національної премії імені Тараса Шевченка Лариси Валентинівни Кадочникової. Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі у цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і розділяємо ваш біль. Вічна і світла пам’ять Андрію Михайловичу", - кажуть у спілці.

Нагадаємо, раніше в Україні померла легендарна акторка. Багатьом глядачам вона відома за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша".