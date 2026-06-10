РФ випустила по Україні майже 530 дронів за три доби: десятки поранених

Фото: ДСНС Харківщини

Від початку поточного тижня російські війська завдали ударів по 11 регіонах України, застосувавши майже 530 безпілотників та дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атак десятки людей дістали поранення

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"До списку нових перемог Росія додала контейнеровоз, що йшов під прапором Панами, сільськогосподарські підприємства, об’єкти залізниці, енергетики, і найбільше – звичайних житлових будинків. Десятки людей було поранено", – зазначив глава держави.

За словами президента, щоденна дипломатична робота України має бути зосереджена на посиленні захисту українського неба та зміцненні системи протиповітряної оборони.

Зеленський повідомив, що останніми днями відбулося багато міжнародних зустрічей і переговорів щодо посилення ППО.

"Цими днями було багато міжнародних зустрічей та перемовин щодо ППО, і важливо забезпечити реалізацію всіх домовленостей. Ще більше може вирішитися на самітах G7 і НАТО", – наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня ворог атакував Україну 207 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.