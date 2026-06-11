Російський дрон вдарив по будинку на Сумщині: загинула жінка, двоє її онуків – у лікарні
Рано-вранці 11 червня російські окупанти атакували безпілотником житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Внаслідок удару виникла пожежа. Загинула 67-річна жінка, якій наступного тижня мало виповнитися 68 років.
На момент удару в будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для проведення медобстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.
Усі наслідки атаки ще уточнюються.
Нагадаємо, упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців.
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