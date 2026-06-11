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11 червня 2026, 08:30

На Херсонщині через російські атаки одна людина загинула, ще 12 – поранені

11 червня 2026, 08:30
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Фото: поліція
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За минулу добу російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи безпілотники, авіацію та артилерію

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід, сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще 13 – зазнали поранень, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців.

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