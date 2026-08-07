Бензин стрімко падає: як змінились цінники на АЗС

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В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході ціни на пальне регулярно змінюються. При цьому останнім часом вартість пального падає

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 7 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 81,07 гривні за літр (-0,07 гривні);

бензин А-92 – 77,95 гривні за літр (-0,04 гривні);

дизпальне – 92,70 гривні за літр (-0,11 гривні);

автогаз – 43,63 гривні за літр (-0,04 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.