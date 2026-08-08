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Ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, чому розпалась його дружба з Остапчуком
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08 серпня 2026, 01:35

Ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, чому розпалась його дружба з Остапчуком

08 серпня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів про свої стосунки з Володимиром Остапчуком. Виявилось, колишньої дружби уже давно немає

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Анатолія Анатоліча, після початку повномасштабної війни він та ведучий Володимир Остапчук стали ще ближчими, аніж раніше. Проте одного дня він побачив, що Остапчук заблокував його в Instagram. Хоча до цього особистого конфлікту в них не було. Анатоліч вважає, що це може бути пов'язано з поглядами дружини Остапчука Катерини.

"Через якісь погляди його дружини. Я не хочу в це вдаватися. Вони там переїхали, мігрували в Канаду. Тому всім, хто за кордоном, бажаю їм щастя. Хай вони будують там кар’єру собі. Не думаю, що треба їх тягнути сюди", - каже ведучий.

Довідка. Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) - український шоумен, ведучий. Багатьом українцям він відомий за проєктами "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", "Голос країни". Одружений з прес-аташе Бойко Юлією. Разом вни виховують дочок Алісу (2011) і Лоліту (28.03.2013) та сина Ніла (20.07.2021).

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