Росіяни атакували Луцьк: у центрі міста вибухи, є влучання

Скриншот із відео

Сьогодні, 13 травня, під час атаки росіян у центрі Луцька пролунали вибухи

Про це повідомила т.в.о. міського голови Катерина Шкльода, передає RegioNews.

За її словами, інформація про можливі пошкодження будівель та постраждалих уточнюється.

За попередніми даними, в місті могло бути влучання в будівлю Служби безпеки України, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Також у мережі оприлюднено відео з моментом ймовірного влучання безпілотника, зафіксованим на відеореєстратор.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що в українському небі перебуває понад сотня російських безпілотників, а протягом дня можливі нові хвилі атак.