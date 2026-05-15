Росіяни атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі, поранені двоє людей
У п'ятницю, 15 травня, окупанти завдали чергового удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці, а вибуховою хвилею пошкоджено житловий сектор
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни знову атакують обласний центр", - зазначив Федоров.
За його словами, "знову удар по обʼєкту промисловості".
"Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом - цивільні", - зауважив Федоров.
За його словами, двоє людей поранені, а також значно пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, що у Херсоні російські окупанти атакували автомобіль волонтерів громадської організації "Іскра Добра", які доставляли гарячі обіди місцевим жителям.
