На Полтавщині жінка через уколи краси захворіла на ботулізм
У Полтавській області зареєстрували перший випадок ботулізму, причиною якого стала не їжа. Виявилось, пацієнтка захворіла після введення ботулотоксину (препарату на основі ботулінічного токсину) у приватному кабінеті
Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.
Це перший випаток ботулізму, який пов'язаний із "уколами краси". Наразі жінка знаходиться під наглядом медиків. Вона у стані середньої тяжковсті. Медики вчасно ввели протиботулінічний антитоксин.
Що важливо знати
Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Це вже другий випадок ботулізму на Полтавщині (перший був через в'ялену рибу). Які симптоми не можна ігнорувати:
• Порушення зору ("туман" перед очима, двоїння);
• Сильна сухість у роті;
• Зміна голосу (стає тихим або зникає);
• Важко ковтати;
• М’язова слабкість та сильна втома;
• Запаморочення.
Поради медиків
1. Будьте відповідальними при виборі косметологічних послуг.
2. Обирайте заклади з медичною ліцензією та перевіряйте сертифікацію препаратів.
3. При виникненні перших ознак недуги — негайно звертайтеся до лікаря!
Нагадаємо, в Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна жінка. Після трагедії 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Подолу повідомили про підозру.