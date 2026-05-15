На Полтавщині жінка через уколи краси захворіла на ботулізм

У Полтавській області зареєстрували перший випадок ботулізму, причиною якого стала не їжа. Виявилось, пацієнтка захворіла після введення ботулотоксину (препарату на основі ботулінічного токсину) у приватному кабінеті

Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Це перший випаток ботулізму, який пов'язаний із "уколами краси". Наразі жінка знаходиться під наглядом медиків. Вона у стані середньої тяжковсті. Медики вчасно ввели протиботулінічний антитоксин.

Що важливо знати

Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Це вже другий випадок ботулізму на Полтавщині (перший був через в'ялену рибу). Які симптоми не можна ігнорувати:

• Порушення зору ("туман" перед очима, двоїння);

• Сильна сухість у роті;

• Зміна голосу (стає тихим або зникає);

• Важко ковтати;

• М’язова слабкість та сильна втома;

• Запаморочення.

Поради медиків

1. Будьте відповідальними при виборі косметологічних послуг.

2. Обирайте заклади з медичною ліцензією та перевіряйте сертифікацію препаратів.

3. При виникненні перших ознак недуги — негайно звертайтеся до лікаря!

