15 травня 2026, 18:45

На Полтавщині жінка через уколи краси захворіла на ботулізм

У Полтавській області зареєстрували перший випадок ботулізму, причиною якого стала не їжа. Виявилось, пацієнтка захворіла після введення ботулотоксину (препарату на основі ботулінічного токсину) у приватному кабінеті

Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Це перший випаток ботулізму, який пов'язаний із "уколами краси". Наразі жінка знаходиться під наглядом медиків. Вона у стані середньої тяжковсті. Медики вчасно ввели протиботулінічний антитоксин.

Що важливо знати

Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Це вже другий випадок ботулізму на Полтавщині (перший був через в'ялену рибу). Які симптоми не можна ігнорувати:

• Порушення зору ("туман" перед очима, двоїння);

• Сильна сухість у роті;

• Зміна голосу (стає тихим або зникає);

• Важко ковтати;

• М’язова слабкість та сильна втома;

• Запаморочення.

Поради медиків

1. Будьте відповідальними при виборі косметологічних послуг.

2. Обирайте заклади з медичною ліцензією та перевіряйте сертифікацію препаратів.

3. При виникненні перших ознак недуги — негайно звертайтеся до лікаря!

Нагадаємо, в Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна жінка. Після трагедії 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Подолу повідомили про підозру.

