Комбінована атака: на Рівненщині російський дрон влучив у будинок - є загиблі

Фото: ДСНС

13 травня росіяни влучили у житловий будинок на Рівненщині. На жаль, є поранені та загиблі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Коваля, є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, в житловий будинок. Наразі відомо про трьох загиблих.

Згодом рятувальники розповіли, що шестеро людей також отримали поранення. У ДСНС показали кадри з наслідками атаки:

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.