Суд виніс вирок дезертиру, який вчинив диверсію на залізниці в Києві

У Києві суд виніс вирок агенту російського ГРУ, який намагався паралізувати залізничний рух у столиці. За підпал технологічного обладнання "Укрзалізниці" та співпрацю з ворогом найближчі 15 років зловмисник проведе за ґратами

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника "на гарячому”, коли він підпалив технологічне обладнання і намагався втекти з місця злочину.

Як з’ясувало розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Одещині та виїхав до Києва.

Переховуючись у столиці, він оселився в орендованій квартирі і почав шукати "швидкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах.

Згодом через месенджер на нього вийшов співробітник російського ГРУ. В обмін на обіцянку "легких підробітків” з РФ дезертир погодився здійснювати підпали об’єктів столичної філії Укрзалізниці.

Його першим завданням було знищення релейної шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів поблизу однієї з вантажних станцій у Києві.

Встановлено, що агент зламав дверцята електрощита і за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання. Після цього зловмисник відзняв загоряння на телефонну камеру для агентурного звіту до гру РФ.

У подальшому він мав продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури столичного регіону. Але Служба безпеки завадила реалізації плану ворога і затримала агента на першій диверсії.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога та інвентар, який він використовував для підпалу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

