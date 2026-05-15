13:10  15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
11:19  15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
19:20  15 травня
Росіяни атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі, поранені двоє людей
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 17:58

Суд виніс вирок дезертиру, який вчинив диверсію на залізниці в Києві

15 травня 2026, 17:58
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Києві суд виніс вирок агенту російського ГРУ, який намагався паралізувати залізничний рух у столиці. За підпал технологічного обладнання "Укрзалізниці" та співпрацю з ворогом найближчі 15 років зловмисник проведе за ґратами

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника "на гарячому”, коли він підпалив технологічне обладнання і намагався втекти з місця злочину.

Як з’ясувало розслідування, замовлення РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Одещині та виїхав до Києва.

Переховуючись у столиці, він оселився в орендованій квартирі і почав шукати "швидкі заробітки” у профільних Телеграм-каналах.

Згодом через месенджер на нього вийшов співробітник російського ГРУ. В обмін на обіцянку "легких підробітків” з РФ дезертир погодився здійснювати підпали об’єктів столичної філії Укрзалізниці.

Його першим завданням було знищення релейної шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів поблизу однієї з вантажних станцій у Києві.

Встановлено, що агент зламав дверцята електрощита і за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання. Після цього зловмисник відзняв загоряння на телефонну камеру для агентурного звіту до гру РФ.

У подальшому він мав продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури столичного регіону. Але Служба безпеки завадила реалізації плану ворога і затримала агента на першій диверсії.

Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога та інвентар, який він використовував для підпалу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
диверсант суд залізниця Київ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Хмельниччині спецпризначенці ліквідували вбивцю поліцейського
15 травня 2026, 19:59
Росіяни атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі, поранені двоє людей
15 травня 2026, 19:20
У Черкасах затримали 18-річного підпалювача банку
15 травня 2026, 18:58
РФ готується "йти" на Київ з боку Білорусі - Зеленський
15 травня 2026, 18:55
На Полтавщині жінка через уколи краси захворіла на ботулізм
15 травня 2026, 18:45
"Золота" сіль для столиці: заступника директора "Київтеплоенерго" судитимуть за розтрату
15 травня 2026, 18:40
Сили оборони атакували НПЗ Рязанський, кораблі та склади боєприпасів росіян
15 травня 2026, 18:25
Що відомо про Івана Рудницького, який може очолити Львівську ОВА
15 травня 2026, 17:44
Заборону на виїзд за кордон скасували: для якої категорії
15 травня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Микола Княжицький
Всі блоги »