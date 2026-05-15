Дзеркальна відповідь: єдиний спосіб зупинити агресора
Агресор випросив забезпечення своєї безпеки під час "побєдобєсного" шоу, метою якого було мобілізувати своїх підданих на подальшу ескалацію війни
Черговий раз були сподівання української сторони та посередників зі США, що погоджене перемирʼя, навіть на три дні, має бути продовжене…
На жаль, дива не відбулося.
Парад, хоч і жалюгідний, таки провели. Умови перемирʼя росіянами не виконані. Масований удар по столиці України й іншим містам і цивільним зразу ж нанесений…
Поки справу не завершено…
Має бути масований український удар по Москві! Коли й якими силами вирішувати відповідальним.
Але без дзеркального удару по Москві ця справа буде не завершеною.
Питання стосовно несправедливості та трагедій у родичів і друзів загиблих і поранених чомусь лише на тій стороні, яка страждає від агресора, як і у широкого українського загалу залишаються відкритими…
12 травня 2026
