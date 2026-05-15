Сили оборони атакували НПЗ Рязанський, кораблі та склади боєприпасів росіян

Вранці та в ніч на 15 травня українські військові атакували низку важливих об'єктів окупантів. Зокрема, НПЗ "Рязанський"

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові уразили нафто-переробний завод "Рязанський" у Рязанській області РФ. Зазначається, що це один із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Там виробляють бензин, дизельне та реактивне пальне, яке росіяни використовують для війни проти України.

Також українські захисники атакували малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск". Крім того, уражено склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області, а також завдано удари по складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Сили оборони вдарили по береговому посту технічної розвідки фсб рф у Маріуполі на ТОТ Донецької області: уражено радіолокаційну станцію МР-232 "Буссоль-С” та оптико-електронний модуль. Крім того, у Маріуполі уражено склад паливо-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", що у Пермському краї РФ.