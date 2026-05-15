15 травня 2026, 18:58

У Черкасах затримали 18-річного підпалювача банку

Фото: Поліція Черкаської області
Слідчі Черкаського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 5 травня у Черкасах. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля відділення банку на бульварі Шевченка перебуває підозріла особа з каністрою та намагається підпалити установу. На місце події оперативно прибули слідчі Черкаського райуправління та оперативники кримінальної поліції.

Поліцейські затримали зловмисника безпосередньо під час скоєння правопорушення у порядку ст. 208 КПК України. Внаслідок його дій були пошкоджені вхідні двері установи.

На місці злочину слідчі вилучили каністру з легкозаймистою речовиною, смартфони із доказами співпраці з ворогом та інші речові докази.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — нічний домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що Соснівський районний суд міста Черкаси призначив вирок двом чоловікам за диверсію і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Вони підпалили авто військових.

