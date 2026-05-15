15 травня 2026, 13:36

У Києві російська ракета забрала життя 12-річної доньки загиблого захисника

У Дарницькому районі Києва внаслідок російського ракетного удару по багатоповерховому будинку 14 травня загинула 12-річна школярка Любава Яковлєва

Про це повідомили у столичному ліцеї №323, передає RegioNews.

Дівчинка навчалася у 6 класі місцевого ліцею.

"Щиро співчуваємо матері, рідним і близьким. Найстрашніше обличчя війни — це дитячі життя, які вона забирає", – йдеться у дописі ліцею.

Там також зазаначили, що батько дитини – військовослужбовець Євген "Рижий" Яковлєв – загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання на фронті.

Нагадаємо, 15 травня пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі столиці, що тривали понад 28 годин, завершені.

Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Підрозділи ДСНС завершили пошукову фазу та перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

