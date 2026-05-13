Атака на залізничний вузол Ковеля: у мережі з'явилися кадри пошкоджених маршруток біля вокзалу
У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, удар припав по району залізничної інфраструктури.
Очевидці публікують фото й відео з пошкодженим транспортом поблизу вокзалу.
Офіційної інформації щодо постраждалих наразі немає.
Місцева влада та екстрені служби уточнюють наслідки атаки.
Окрім того, у Луцьку та Ковелі тимчасово обмежили рух транспорту на низці вулиць, повідомили у Патрульній поліції Волині.
У Луцьку не проїхати по:
- проспекту Президента Грушевського;
- проспекту Перемоги;
- проспекту Василя Мойсея;
- вулиці Винниченка;
- вулиць Шопена та Огієнка.
У Ковелі:
- вулиці Фестивальної;
- вулиці Богдана Хмельницького;
- вулиці Ярослава Мудрого;
- вулиці Українських Добровольців;
- вулиці Сагайдачного;
- вулиці Ветеранів;
- вулиці Івасюка;
- вулиці Куницького.
Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.