Атака на залізничний вузол Ковеля: у мережі з'явилися кадри пошкоджених маршруток біля вокзалу

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, удар припав по району залізничної інфраструктури.

Очевидці публікують фото й відео з пошкодженим транспортом поблизу вокзалу.

Офіційної інформації щодо постраждалих наразі немає.

Місцева влада та екстрені служби уточнюють наслідки атаки.

Окрім того, у Луцьку та Ковелі тимчасово обмежили рух транспорту на низці вулиць, повідомили у Патрульній поліції Волині.

У Луцьку не проїхати по:

проспекту Президента Грушевського;

проспекту Перемоги;

проспекту Василя Мойсея;

вулиці Винниченка;

вулиць Шопена та Огієнка.

У Ковелі:

вулиці Фестивальної;

вулиці Богдана Хмельницького;

вулиці Ярослава Мудрого;

вулиці Українських Добровольців;

вулиці Сагайдачного;

вулиці Ветеранів;

вулиці Івасюка;

вулиці Куницького.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.