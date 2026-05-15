15 травня 2026, 18:40

"Золота" сіль для столиці: заступника директора "Київтеплоенерго" судитимуть за розтрату

Фото: Київська міська прокуратура
У Києві судитимуть заступника директора департаменту КП “Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що заступник директора одного з департаментів КП "Київтеплоенерго"" у жовтні 2025 року підписав договір про постачання кам’яної солі за ціною, яка значно перевищувала ринкову вартість такого товару.

Відповідно до висновків проведених експертиз, за сіль переплатили 533 тис. грн.

Обвинувальний акт щодо посадовця комунального підприємства за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів скеровано до суду.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнього директора Житомирського бронетанкового заводу у справі про розтрату майна Державного агентства резерву України.

