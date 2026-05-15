"Золота" сіль для столиці: заступника директора "Київтеплоенерго" судитимуть за розтрату

У Києві судитимуть заступника директора департаменту КП “Київтеплоенерго” за розтрату понад пів мільйона гривень під час закупівлі кам’яної солі

Встановлено, що заступник директора одного з департаментів КП "Київтеплоенерго"" у жовтні 2025 року підписав договір про постачання кам’яної солі за ціною, яка значно перевищувала ринкову вартість такого товару.

Відповідно до висновків проведених експертиз, за сіль переплатили 533 тис. грн.

Обвинувальний акт щодо посадовця комунального підприємства за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів скеровано до суду.

