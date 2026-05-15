15 травня 2026, 17:35

Заборону на виїзд за кордон скасували: для якої категорії

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни та депутати, урядовці не можуть виїжджати за кордон (без окремих дозволів). Проте одній з категорій заборону вже скасували

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За словами голови уряду, скасоване обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Раніше жінки, які обіймали такі посади, виїхати за кордон не могли.

Слід зазначити, що це не скасовує те, що військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років не мають право виїжджати за кордон.

Нагадаємо, виїзд за кордон на автомобілі, який вам не належить, можливий, однак потребує дотримання чітких юридичних вимог. Юристи пояснювали, що треба знати.

уряд виїзд за кордон закон
