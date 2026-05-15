Заборону на виїзд за кордон скасували: для якої категорії

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни та депутати, урядовці не можуть виїжджати за кордон (без окремих дозволів). Проте одній з категорій заборону вже скасували

Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За словами голови уряду, скасоване обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Раніше жінки, які обіймали такі посади, виїхати за кордон не могли.

Слід зазначити, що це не скасовує те, що військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років не мають право виїжджати за кордон.

