Російські БпЛА атакували громаду на Сумщині – є постраждалі
Сьогодні, 15 травня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Путивльської громади на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки російських безпілотників є постраждалі.
Попередньо відомо, що люди отримали неважкі поранення, їм надається необхідна медична допомога.
Також пошкоджено об’єкт інфраструктури. Остаточні наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 15 травня РФ атакувала Україну п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35 та 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
