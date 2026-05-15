15 травня 2026, 17:01

У Зеленського готують відставку очільника Львівщини Козицького: хто може посісти його місце

Фото: Максим Козицький/фейсбук
Президент України Володимир Зеленський готує відставку голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького

Про це повідомили джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

За інформацією джерел, на місце нинішнього очільника Львівської ОДА планують призначити Івана Рудницького.

Нагадаємо, що Козицький 2020 році був обраний до Львівської обласної ради 8 скликання від партії "Слуга народу”, як безпартійний.

У лютому 2020 році Козицького указом президента призначили на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації.

Представляти на посаді Козицького президент Володимир Зеленський приїхав особисто.

Раніше RegioNews інформував, що голова Львівської ОВА витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу до готелю свого батька. Журналісти зазначили, що реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих Львівською ОВА у 2023 році.

