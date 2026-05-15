Російські окупанти атакували авто волонтерів у Херсоні: є поранені

Фото: Херсонська МВА

У Херсоні російські окупанти атакували автомобіль волонтерів громадської організації "Іскра Добра", які доставляли гарячі обіди місцевим жителям

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Ворожий удар стався вранці 15 травня у Дніпровському районі міста під час чергової доставки гуманітарної допомоги до одного з пунктів видачі.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Один із волонтерів перебуває у тяжкому стані – чоловік зазнав травматичної ампутації ноги. Інший постраждалий, попередньо, отримав акубаротравму.

У Херсонській громаді наголосили, що волонтери ГО "Іскра Добра" постійно допомагають мешканцям прифронтового міста, забезпечуючи їх гарячими обідами.

Також повідомляється, що напередодні російські військові здійснили дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen у тому ж Дніпровському районі. Тоді водій автівки не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 42 населені пункти Херсонської області. Через російські удари загинули дві людини загинули, ще 13 – дістали поранення, зокрема одна дитина.

Читайте також: Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь