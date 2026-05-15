У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер

У Львові правоохоронці встановили особу чоловіка, який облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною на площі Ринок

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 15 травня, близько 10:40.

За даними поліції, невідомий перехожий раптово підійшов до мера міста та облив його рідиною невстановленого походження.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника – ним виявився 46-річний мешканець Львова.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до п’яти років.

Сам Садовий вже відреагував на інцидент і подякувв усім за турботу.

"Чесно, не думав, що це стане топ-новиною дня. Йшов зранку на роботу – підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах", – сказав мер.

Садовий додав, що напади на нього були вже не раз, тому йому не звикати.

