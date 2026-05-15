15 травня 2026, 17:44

Що відомо про Івана Рудницького, який може очолити Львівську ОВА

Фото ілюстративне
Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника голови Служби безпеки України Івана Рудницького як очільника Львівської ОВА замість Максима Козицького

Про це повідомили джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року в місті Дрогобич Львівської області. Освіту здобув у стінах Дрогобицького державного педагогічного університету. У 2000 році він отримав диплом вчителя англійської та французької мов, зарубіжної літератури. Через вісім років став дипломованим юристом, закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка.

Після закінчення першого вишу, з жовтня 2000 по жовтень 2001 року, проходив службу в прикордонних військах України.

У березні 2002 року Рудницький став співробітником Служби безпеки України, де пропрацював понад 22 роки. Має звання полковника.

У 2008 році, коли був співробітником Львівського УСБУ, його нагородили Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за боротьбу з контрабандою на залізничному пункті пропуску "Мостиська" Західної регіональної митниці. Тоді було затримано близько 1400 тонн м'ясопродуктів, уражених сальмонелою.

У 2014 році він зайняв крісло заступника обласного управління на Закарпатті. Керував головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Через рік Рудницького перевели на аналогічну посаду у Львівській області, де він працював до 2018 року. Потім повернувся до Ужгорода й з липня 2019 року очолював закарпатське управління.

У 2020 році став доктором філософії з юридичних наук.

Влітку 2022 року став головою обласного управління на Полтавщині.

У травні 2024 року був призначений керівником СБУ Волині, а вже у листопаді того ж року Іван Рудницький став головою Волинської обласної державної адміністрації. На цій посаді він змінив Юрія Погуляйка.

12 січня 2026 року Івана Рудницького президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський готує відставку голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

