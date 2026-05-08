08 травня 2026, 18:58

На Харківщині судитимуть керівництво та персонал аптек за збут кодеїну

Фото: Офіс Генерального прокурора
Харківські правоохоронці ліквідували масштабну схему збуту підконтрольних препаратів, яку організувало керівництво однієї з аптечних мереж міста

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews..

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівниці фармацевтичного товариства, головному бухгалтеру та шістьом фармацевтам.

За даними слідства, вони входили до організованої групи, яка через мережу аптек у Харкові системно продавала кодеїновмісні лікарські засоби без рецептів та з порушенням правил їх відпуску.

Йдеться про препарати "Кодтерпін ІС”, "Кодепсин” і "Кодетерп”, що містять кодеїн та належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом.

За версією слідства, у 2025 році керівниця товариства організувала схему незаконного продажу цих препаратів для особистого збагачення, залучивши до неї головного бухгалтера та шістьох фармацевтів.

Учасники групи відпускали кодеїновмісні препарати без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. Щомісячний обіг незаконних продажів становив від 500 тис. до 1 млн грн. Отримані кошти розподіляли між учасниками за заздалегідь узгодженою схемою.

Правоохоронці задокументували щонайменше 16 фактів незаконної реалізації кодеїновмісних лікарських засобів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 320 КК України.

Нагадаємо, що у Львові затримали 36-річного чоловіка. Виявилось, що він продавав наркотики.

