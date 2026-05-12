Масові обшуки в ТЦ Києва: поліція та БЕБ "трусять" точки з продажу електронних сигарет
У торговельних центрах Києва 12 травня проходять масові обшуки на точках продажу електронних сигарет та вейпів
Про це повідомив журналіст Євген Плінський, передає RegioNews.
За його словами, слідчі дії проводять співробітники Національної поліції та Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці, зокрема, вилучають продукцію у місцях збуту електронних сигарет і вейпів.
Плінський зазначив, що збирає додаткову інформацію щодо причин та масштабів обшуків.
Офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає.
Нагадаємо, що в Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року.
12 травня 2026
