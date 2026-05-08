08 травня 2026, 18:16

Апеляція підтвердила вирок: ексочільник Нікопольської РДА сяде на 7 років за крадіжку 4,3 млн грн

Апеляційна інстанція відмовила у пом'якшенні вироку колишньому в.о. голови Нікопольської РДА та його поплічникам

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Апеляція залишила без змін 7 років ув’язнення експосадовцю Нікопольської РДА та його спільникам за привласнення 4,3 млн грн на інвентаризації земель.

У ході слідства встановлено, що у 2019 році тодішній виконувач обов’язків голови Нікопольської РДА організував схему привласнення коштів з місцевого бюджету, виділених на інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення на території району. Використовуючи службове становище, посадовець повпливав на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства.

У тому ж році між Нікопольською РДА та підприємницею уклали три договори щодо інвентаризації земель, виготовлення документації із землеустрою та проведення їх грошової оцінки. Однак роботи фактично не проводилися. Попри це учасники схеми підписали акти виконаних робіт та документи для перерахування бюджетних коштів.

До реалізації схеми ділки також залучили інженера-землевпорядника субпідрядної організації. Він виготовив технічну документацію з порушенням вимог земельного законодавства та використав печатку підприємства для підроблення договору субпідряду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно привласнила понад 60 гектарів земель на території Київської області.

