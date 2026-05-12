12 травня 2026, 14:58

На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з окремих територій Нікопольського району

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, відповідне розпорядження вже підписано.

Евакуація стосується, зокрема, мешканців Новокиївки та Іллінки Марганецької громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади.

Зазначається, що з цих населених пунктів мають виїхати 28 родин із дітьми, загалом – 34 дитини. Також евакуація стосується частини вулиць Марганця та близько 100 вулиць Нікополя, де загалом проживає близько 1 145 людей.

За словами очільника ОВА, виїзд має бути здійснений упродовж місяця. Час і маршрути евакуації узгоджуються індивідуально з кожною родиною.

Евакуйовані зможуть тимчасово розміститися як у безпечніших районах Нікопольщини, так і в інших регіонах України.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
