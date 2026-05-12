На Дніпропетровщині оголосили евакуацію родин з дітьми з Нікопольського району

У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з окремих територій Нікопольського району

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, відповідне розпорядження вже підписано.

Евакуація стосується, зокрема, мешканців Новокиївки та Іллінки Марганецької громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади.

Зазначається, що з цих населених пунктів мають виїхати 28 родин із дітьми, загалом – 34 дитини. Також евакуація стосується частини вулиць Марганця та близько 100 вулиць Нікополя, де загалом проживає близько 1 145 людей.

За словами очільника ОВА, виїзд має бути здійснений упродовж місяця. Час і маршрути евакуації узгоджуються індивідуально з кожною родиною.

Евакуйовані зможуть тимчасово розміститися як у безпечніших районах Нікопольщини, так і в інших регіонах України.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей.