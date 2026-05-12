Майор СБУ "зливала" ФСБ дані про українських оперативників та контррозвідку

Співробітниця СБУ, маючи доступ до найтаємнішої інформації, протягом тривалого часу працювала на ФСБ. Жінку затримали 12 травня, тепер їй загрожує довічне ув'язнення за державну зраду

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, майор СБУ, маючи службовий доступ до інформаційних ресурсів, збирала та передавала представнику спецслужб РФ відомості з обмеженим доступом.

Йдеться про дані щодо співробітників СБУ, залучених до оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, а також інформацію про об’єкти, стосовно яких проводилися або планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що упродовж жовтня 2025 – квітня 2026 року вона передавала ці відомості через месенджер Telegram. Для комунікації з російською спецслужбою також використовувала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій території України.

Передана інформація могла бути використана ворогом для розвідувальної, підривної та диверсійної діяльності проти України, а також для спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Співробітницю СБУ затримано 12 травня 2026 року. Наразі їй готується повідомлення про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 КК України. Також прокурори клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

