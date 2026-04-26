Спецоперация СБУ: поражены самолеты и корабли РФ, выпускающие ракеты по Украине
Бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе черноморского флота России в г. Севастополе. Также были удары по аэродрому "Бельбек" (АР Крым)
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Украинские военные беспилотниками поразили вражеские:
- Большой десантный корабль ВМФ России "Ямал";
- Большой десантный корабль ВМФ России "Фильченков";
- Корабль-разведчик "Иван Хурс";
- Учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";
- Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
- Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";
- Технико-эксплуатационная часть аэродрома "Бельбек".
"Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методически уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", - говорят в СБУ.
Напомним, ранее в Гештабе ВСУ подтверждали, что в Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.