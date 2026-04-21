На Закарпатті у голови ВЛК вилучили близько 11 млн грн готівки
На Закарпатті голову військово-лікарської комісії підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за оформлення фіктивних медичних висновків
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Під час обшуку в його помешканні вилучили готівку в різній валюті на суму, еквівалентну близько 11 млн грн. Походження цих коштів перевіряється.
За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби.
Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку 20 квітня вилучили:
- понад 240 тис. доларів США
- більше 3 тис. євро
- майже 1,3 млн форинтів
- понад 260 тис. грн
"Серед вилученого – мічені купюри, передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину. Готується клопотання про арешт майна”, – повідомили у Офісі Генпрокурора.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
Йому повідомлено про підозру.
Прокурори ініціювали обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також вирішується питання щодо відсторонення від посади.
Нагадаємо, що 20 квітня журналіст Віталій Глагола повідомив про затримання керівника військово-лікарської комісії у Берегові. Він заробляв на висновках про непридатність до служби.