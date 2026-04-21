На Закарпатті голову військово-лікарської комісії підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за оформлення фіктивних медичних висновків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Під час обшуку в його помешканні вилучили готівку в різній валюті на суму, еквівалентну близько 11 млн грн. Походження цих коштів перевіряється.

За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку 20 квітня вилучили:

понад 240 тис. доларів США

більше 3 тис. євро

майже 1,3 млн форинтів

понад 260 тис. грн

"Серед вилученого – мічені купюри, передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину. Готується клопотання про арешт майна”, – повідомили у Офісі Генпрокурора.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Йому повідомлено про підозру.

Прокурори ініціювали обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також вирішується питання щодо відсторонення від посади.

