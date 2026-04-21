18:27  21 квітня
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
15:55  21 квітня
Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)
10:56  21 квітня
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2026, 18:54

На Закарпатті у голови ВЛК вилучили близько 11 млн грн готівки

21 квітня 2026, 18:54
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті голову військово-лікарської комісії підозрюють в організації одержання неправомірної вигоди за оформлення фіктивних медичних висновків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під час обшуку в його помешканні вилучили готівку в різній валюті на суму, еквівалентну близько 11 млн грн. Походження цих коштів перевіряється.

За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку 20 квітня вилучили:

  • понад 240 тис. доларів США
  • більше 3 тис. євро
  • майже 1,3 млн форинтів
  • понад 260 тис. грн

"Серед вилученого – мічені купюри, передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину. Готується клопотання про арешт майна”, – повідомили у Офісі Генпрокурора.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Йому повідомлено про підозру.

Прокурори ініціювали обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також вирішується питання щодо відсторонення від посади.

Нагадаємо, що 20 квітня журналіст Віталій Глагола повідомив про затримання керівника військово-лікарської комісії у Берегові. Він заробляв на висновках про непридатність до служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Схеми Закарпаття корупція ВЛК
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Всі відео »
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »