21 квітня 2026, 10:56

Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз

Фото: ДСНС
Попри календарну весну, у високогір’ї Карпат зберігаються зимові погодні умови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Станом на ранок 21 квітня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксований снігопад, густий туман та північний вітер зі швидкістю 8 м/с. Температура повітря опустилася до -8°C.

Рятувальники застерігають, що за такої погоди видимість суттєво погіршується, а стежки можуть бути приховані під снігом. Це створює серйозний ризик дезорієнтації та переохолодження навіть для досвідчених туристів.

Мандрівникам наполегливо рекомендують утриматися від походів у високогір’я. Тим, хто все ж планує мандрівку, нагадують про необхідність перевіряти прогноз, мати відповідне спорядження та реєструвати свій маршрут.

Також туристам радять встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати рятувальникам у разі небезпеки.

Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки. Оголошено попередження про небезпечні погодні умови у низці регіонів.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Начальник патрульної поліції Жуков, який пішов у відставку після теракту в Києві, стане радником голови Нацполіції
21 квітня 2026, 11:15
Через атаки РФ на енергообʼєкти знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
21 квітня 2026, 10:38
На Одещині п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі: троє людей у лікарні
21 квітня 2026, 10:27
Результати виборів в Болгарії: парадоксальні асоціації з українським досвідом
21 квітня 2026, 10:10
У Слов’янську через удари ворожих ФАБів зруйнований навчальний заклад, є постраждалі
21 квітня 2026, 09:55
Приносив солодощі та подарунки, а потім зґвалтував 13-річну: на Херсонщині судитимуть 21-річного молодика
21 квітня 2026, 09:43
На Чернігівщині молода пара загинула, підірвавшись на міні на мотоциклі
21 квітня 2026, 09:28
РФ атакувала "Іскандерами-М" та майже 150 дронами: є влучання на 17 локаціях
21 квітня 2026, 09:14
Нічна атака дронів на Суми: кількість постраждалих зросла, серед них – троє дітей
21 квітня 2026, 08:57
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Всі блоги »