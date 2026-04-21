Станом на ранок 21 квітня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксований снігопад, густий туман та північний вітер зі швидкістю 8 м/с. Температура повітря опустилася до -8°C.

Рятувальники застерігають, що за такої погоди видимість суттєво погіршується, а стежки можуть бути приховані під снігом. Це створює серйозний ризик дезорієнтації та переохолодження навіть для досвідчених туристів.

Мандрівникам наполегливо рекомендують утриматися від походів у високогір’я. Тим, хто все ж планує мандрівку, нагадують про необхідність перевіряти прогноз, мати відповідне спорядження та реєструвати свій маршрут.

Також туристам радять встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати рятувальникам у разі небезпеки.

