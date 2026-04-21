Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
Попри календарну весну, у високогір’ї Карпат зберігаються зимові погодні умови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Станом на ранок 21 квітня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксований снігопад, густий туман та північний вітер зі швидкістю 8 м/с. Температура повітря опустилася до -8°C.
Рятувальники застерігають, що за такої погоди видимість суттєво погіршується, а стежки можуть бути приховані під снігом. Це створює серйозний ризик дезорієнтації та переохолодження навіть для досвідчених туристів.
Мандрівникам наполегливо рекомендують утриматися від походів у високогір’я. Тим, хто все ж планує мандрівку, нагадують про необхідність перевіряти прогноз, мати відповідне спорядження та реєструвати свій маршрут.
Також туристам радять встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє оперативно передати координати рятувальникам у разі небезпеки.
