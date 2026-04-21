На Дніпропетровщині росіяни вдарили по мікроавтобусу: троє поранених

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, загалом через атаки в регіоні поранень зазнали п'ятеро мешканців.

Російські війська атакували два райони області безпілотниками.

У Покровській громаді троє постраждалих. Двоє з них госпіталізовані: 37-річна жінка перебуває у важкому стані, 53-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. 65-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Ще двоє людей отримали поранення внаслідок інших атак на громаду – це 28-річна жінка та 52-річний чоловік. Вони проходитимуть лікування вдома.

Також під обстрілами опинилися Нікополь і Марганець, там обійшлося без постраждалих.

Крім того, у Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня російські війська майже 10 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини – артилерією, безпілотниками та авіабомбами. Внаслідок атак поранення дістали двоє хлопців 16 та 18 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.