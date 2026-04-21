На Дніпропетровщині росіяни вдарили по мікроавтобусу: троє поранених
У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок російського удару пошкоджено рейсовий мікроавтобус, постраждали троє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, загалом через атаки в регіоні поранень зазнали п'ятеро мешканців.
Російські війська атакували два райони області безпілотниками.
У Покровській громаді троє постраждалих. Двоє з них госпіталізовані: 37-річна жінка перебуває у важкому стані, 53-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. 65-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
Ще двоє людей отримали поранення внаслідок інших атак на громаду – це 28-річна жінка та 52-річний чоловік. Вони проходитимуть лікування вдома.
Також під обстрілами опинилися Нікополь і Марганець, там обійшлося без постраждалих.
Крім того, у Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Внаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки.
Нагадаємо, в ніч на 21 квітня російські війська майже 10 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини – артилерією, безпілотниками та авіабомбами. Внаслідок атак поранення дістали двоє хлопців 16 та 18 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.