На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця

На Волині до суду скерували обвинувальний акт щодо начальника служби у справах дітей однієї з міських рад. Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини

Волинська обласна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту.

За даними слідства, попри неодноразові повідомлення про загрозу життю та здоров'ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім'ї, він не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.

Наслідки такої бездіяльності виявилися фатальними. Дворічний хлопчик загинув після того, як випив алкоголь, що перебував у вільному доступі. Причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Батька дитини вже притягнуто до кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Відомо, що раніше він також відповідав за заподіяння синові тілесних ушкоджень, а служба у справах дітей була обізнана про ситуацію в родині.

Лише після загибелі молодшої дитини старшого брата, якому на той момент було чотири роки, вилучили з сім’ї.

Матеріали щодо матері загиблого хлопчика виділені в окреме провадження, оскільки вона перебуває за кордоном.

