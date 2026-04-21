Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)
Українські військові продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз прикордонники показали нові кадри з роботою дронів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу військових прикордонної бригади "Гарт", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Завдяки дронам вони виявляють та знищують ворожі цілі на території РФ.
Прикордонники також запрошують бажаючих долучатись до бригади "Гарт". Зокрема, серед спеціалізацій називають аналітику, дрони, ІТ, звʼязок, техніку, медицину. Контакти:
- +380 67 192 9839
- +380 67 301 0890
- +380 66 983 6864
Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області. Результати своєї робити вони показали на відео.
19 квітня 2026, 14:43Прикордонники показали, як ефектно нищили "Мур" окупантів
17 квітня 2026, 21:35ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
17 квітня 2026, 18:10
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Волині 2-річний хлопчик загинув від алкоголю: судитимуть посадовця
21 квітня 2026, 18:27Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05Водій втік з місця ДТП: на Львівщині вантажівка протаранила потяг "Перемишль – Київ"
21 квітня 2026, 17:58У дитсадку Миколаєва зафіксували спалах інфекції – двоє дітей у лікарні
21 квітня 2026, 17:43У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)
21 квітня 2026, 17:35Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня 2026, 17:26У Херсоні чиновниця "заробила" мільйони на зруйнованих війною будівлях
21 квітня 2026, 17:15На Дніпропетровщині викрили мережу торговців людьми: у сексуальне рабство продавали навіть неповнолітніх
21 квітня 2026, 17:06Погрожували фронтом, били і вимагали гроші: нові деталі затримання працівників ТЦК в Одесі
21 квітня 2026, 16:49Чи врятує нас зброя: чому відповідь складніша, ніж здається
21 квітня 2026, 16:25
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі блоги »