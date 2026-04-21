Прикордонники показали, як дронами нищать техніку на території РФ (ВІДЕО)

Фото з відкритих джерел

Українські військові продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз прикордонники показали нові кадри з роботою дронів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу військових прикордонної бригади "Гарт", які працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Завдяки дронам вони виявляють та знищують ворожі цілі на території РФ.

Прикордонники також запрошують бажаючих долучатись до бригади "Гарт". Зокрема, серед спеціалізацій називають аналітику, дрони, ІТ, звʼязок, техніку, медицину. Контакти:

+380 67 192 9839

+380 67 301 0890

+380 66 983 6864

