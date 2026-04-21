На Рівненщині чоловік із ножем напав на сусіда

На Рівненщині отримав вирок чоловік, який напав на сусіда, Сварка сталась, коли зловмисник був п'яним

Інцидент стався на початку 2024 року. У коридорі багатоповерхівки на вулиці Князя Острозького між 45-річним жителем Рівного та його 55-річним сусідом сталась сварка. Старший чоловік був у п'яному стані: він під час конфлікту завдав удару ножем в область грудної клітки молодшому.

Потерпілого госпіталізували із проникаючим пораненням. Зловмисника затримали.

Тепер суд виніс вирок. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Тепер суд виніс вирок. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.