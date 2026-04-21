21 квітня 2026, 19:45

На Рівненщині чоловік із ножем напав на сусіда

21 квітня 2026, 19:45
Фото: Національна поліція
На Рівненщині отримав вирок чоловік, який напав на сусіда, Сварка сталась, коли зловмисник був п'яним

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку 2024 року. У коридорі багатоповерхівки на вулиці Князя Острозького між 45-річним жителем Рівного та його 55-річним сусідом сталась сварка. Старший чоловік був у п'яному стані: він під час конфлікту завдав удару ножем в область грудної клітки молодшому.

Потерпілого госпіталізували із проникаючим пораненням. Зловмисника затримали.

Тепер суд виніс вирок. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких травм своєму 1,5-річному сину, що призвели до його смерті. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.

21 квітня 2026
